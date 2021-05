Jake Virtanen fait face à des accusations

L’attaquant des Canucks de Vancouver Jake Virtanen fait l’objet d’une enquête pour inconduite sexuelle et son équipe l’a envoyé en congé forcé.

Âgé de 24 ans, Virtanen se retrouve plongé dans la controverse alors que des allégations ont fait surface sur le réseau social Instagram plus tôt cette semaine.

Depuis, le nom de Virtanen a été cité et une plainte aurait été logée aux autorités policières par la présumée victime. L’incident aurait eu lieu en septembre 2017 alors que Virtanen avait 21 ans.

«Nous sommes au courant des allégations concernant Jake Virtanen. Notre organisation n’accepte pas l’inconduite sexuelle, peu importe sa forme, et ces accusations sont traitées très sérieusement, ont indiqué les Canucks, dans une déclaration officielle. Nous avons engagé de l’expertise externe pour prendre part à une enquête indépendante et nous avons placé le joueur en congé autorisé en attendant plus d’informations.»