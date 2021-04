Stéphane Robidas à la barre des Cantonniers

L’ancien défenseur de la Ligue nationale de hockey (LNH) Stéphane Robidas a été embauché à titre d’entraîneur-chef des Cantonniers de Magog.

C’est ce que l’organisation évoluant dans la Ligue de hockey midget AAA du Québec a annoncé, vendredi, dans un communiqué.

L’homme de 44 ans succède à Félix Potvin, qui avait quitté ses fonctions d’entraîneur-chef un peu plus tôt au mois d’avril.

«Le choix des Cantonniers s’est arrêté sur un gars dont la passion pour son sport n’a pas de limite. Il est un produit de l’organisation ayant déjà évolué comme joueur. Il a aussi fréquenté la même institution scolaire que nos joueurs, l’école secondaire de la Ruche», a indiqué l’équipe du Midget AAA.

«Nous sommes confiants que sa personnalité, sa persévérance, son charisme, son professionnalisme, ses expériences antérieures dans le monde du hockey et ses qualités d’enseignant apporteront beaucoup à nos joueurs et à notre organisation. Il est exigeant envers lui-même et ceux qui l’entourent», ont ajouté les Cantonniers.

Robidas, qui est natif de Sherbrooke, a disputé 14 saisons dans la LNH. Il a porté les couleurs du Canadien de Montréal, des Stars de Dallas, des Blackhawks de Chicago, des Ducks d’Anaheim et des Maple Leafs de Toronto. En 937 rencontres, il a amassé 57 buts et 201 aides pour 258 points.

Après sa retraite comme patineur, Robidas a œuvré pour plusieurs organisations au niveau du développement des joueurs, dont récemment pour les Leafs.