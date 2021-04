Déception chez les Flyers

Considérés par certains comme des aspirants à la coupe Stanley avant le début de la saison, les Flyers de Philadelphie sont maintenant éliminés de la course aux séries éliminatoires dans la section Est.

C’est la défaite de 5 à 3 subie contre les Devils du New Jersey jeudi soir qui a officialisé le tout.

«Ce n’est certainement pas comme ça que nous nous étions imaginé notre saison», a exprimé l’attaquant Scott Laughton, lors des conférences de presse qui ont suivi le match. Nous avions des attentes très élevées et cela ne s’est pas produit. Certains soirs, nous avons travaillé fort, mais pas intelligemment. C’est frustrant.»

Il reste six rencontres à la saison des Flyers. Ceux-ci détiennent présentement un dossier de 22-21-7, ce qui les positionne au sixième rang de leur section. À moins d’une grosse surprise, le club de la Pennsylvanie restera "scotché" à cet endroit au classement.

À la remorque

L’heure des bilans n’est toujours pas arrivée à Philadelphie, mais Laughton a déjà une petite idée de ce qui n’a pas fonctionné pour son équipe en 2020-2021.

«Il me semble que nous avons souvent tiré de l’arrière et c’est une ligue difficile, où il est ardu de revenir de l’arrière», a indiqué celui qui a paraphé une nouvelle entente de cinq ans avec le club en avril.

«Les gars sont plus nerveux dans la zone neutre et on ne fait pas grand-chose. C’est quelque chose qui s’est répété toute l’année. Nous n’avons pas été en mesure d’obtenir une série de succès et de faire avancer les choses. Nous allons devoir analyser tout ça et continuer d’avancer, mais les gars doivent comprendre qu’ils doivent être prêts dès que la rondelle tombe.»

Plusieurs vétérans des Flyers auront aussi à faire un examen de conscience. C’est notamment le cas du joueur de centre Kevin Hayes, qui fait plus de 7 millions $ annuellement jusqu’en 2025-2026. Ce dernier a été envoyé dans les estrades pour le duel de jeudi contre les Devils. Il n’a pas touché la cible à ses 15 dernières sorties.