LNH: cinq grands joueurs à leurs derniers milles?

Victime de nombreuses commotions cérébrales, l’ancien joueur du Canadien de Montréal Andrew Shaw a annoncé sa retraite plus tôt cette semaine, puis ce fut au tour du vétéran gardien Ryan Miller. Voici cinq autres joueurs de la Ligue nationale de hockey, dont certaines légendes, qui pourraient être également tentés par cette option au terme de la présente saison.

Joe Thornton

À 41 ans, l’attaquant Joe Thornton en est possiblement à ses derniers coups de patin. Il a accepté un contrat d’un an et 700 000$ avec les Maple Leafs de Toronto dans l’espoir de soulever une première fois la Coupe Stanley. Le natif de London, en Ontario, figure au sixième rang pour le plus grand nombre de matchs disputés en saison régulière. Il occupe par ailleurs le 14e échelon des meilleurs pointeurs. Rappelons que Thornton a remporté le trophée Hart en 2006, remis au joueur par excellence de la LNH. Il avait aussi mis la main sur le Art-Ross, cette année-là, grâce à ses 125 points totalisés lors de sa saison divisée entre les Bruins de Boston et les Sharks de San Jose.

Zdeno Chara

Le défenseur slovaque Zdeno Chara défie le temps. Maintenant âgé de 44 ans, il évolue avec les Capitals de Washington. Qui sait s’il ne souhaitera pas revenir pour une autre saison en 2021-2022? Ce serait étonnant, mais rien d'impossible dans son cas... Au cours de sa carrière, il a remporté la Coupe Stanley avec les Bruins de Boston en 2011. Chara compte aussi dans sa collection personnelle un trophée Norris, décerné au meilleur défenseur, qu’il a gagné en 2009, également dans l’uniforme des Bruins.

Henrik Lundqvist

Le gardien Henrik Lundqvist n’a pu disputer un seul match avec sa nouvelle équipe, les Capitals de Washington, après avoir subi une opération d’urgence pour réparer une valve cardiaque avant le début de la saison. L’homme de 39 ans va beaucoup mieux, mais il pourrait décider d’accrocher ses jambières. L’ancien des Rangers de New York est le gardien suédois comptant le plus grand nombre de victoires en saison régulière (459), loin devant Tommy Salo (210). Il a par ailleurs gagné le trophée Vézina en 2012 avec les Rangers.

Patrick Marleau

L’attaquant des Sharks de San Jose Patrick Marleau ne semblait pas un joueur sur le point d’annoncer sa retraite, récemment, quand il a battu le fameux record de Gordie Howe pour le plus grand nombre de matchs disputés en saison régulière dans l’histoire de la LNH. Or, Marleau a 41 ans et le temps a fait son œuvre. Il conclut sa 23e saison en carrière, ayant porté les couleurs des Sharks lors de 21 campagnes différentes. Marleau totalise 1197 points, dont 566 buts.

Eric Staal

Présentement avec le Canadien de Montréal, le vétéran Eric Staal n’a que 36 ans. Joueur autonome sans compensation au terme de la présente saison, l’attaquant saura-t-il convaincre une équipe de lui accorder un nouveau contrat? Encore faut-il que le joueur ait envie de poursuivre sa carrière... Peu importe sa décision, Staal a déjà connu un passage marquant dans la Ligue nationale de hockey, ponctué par une conquête de la Coupe Stanley, en 2006, dans l’uniforme des Hurricanes de la Caroline.