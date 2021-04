Saison terminée pour Carter Hart

Le jeune gardien des Flyers de Philadelphie Carter Harter devra rater le reste de la présente saison en raison d’une blessure au genou gauche.

L’organisation des Flyers en a fait l’annonce, jeudi matin, sur son compte Twitter.

Âgé de 22 ans, Hart met fin à une campagne qui aura été plutôt difficile, ayant affiché un dossier de 9-11-5, une moyenne de buts alloués de 3,67 et un taux d’efficacité de ,877.

Son dernier match remonte au 15 avril. En son absence, les Flyers misent sur les gardiens Brian Elliott et Alex Lyon. La formation de Philadelphie occupe le sixième rang du classement de la section Est, où les Capitals de Washington, les Penguins de Pittsburgh, les Islanders de New York et les Bruins de Boston sont en voie de se qualifier pour les séries éliminatoires.