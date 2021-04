Ryan Miller accroche ses jambières

Le gardien des Ducks d’Anaheim Ryan Miller a pris sa décision : il se retirera du hockey professionnel à la fin de la présente saison, a-t-il annoncé jeudi.

L’Américain de 40 ans compte actuellement 390 victoires en carrière, un sommet dans la Ligue nationale de hockey (LNH) pour un gardien natif des États-Unis. Il est également deuxième parmi les Américains avec 44 blanchissages et 794 rencontres. Cette saison, sa quatrième avec l’organisation californienne, Miller a éprouvé des ennuis, conservant une fiche de 3-8-1, une moyenne de buts alloués de 3,60 et un taux d’efficacité de ,882. Les Ducks occupent le dernier rang de la section Ouest et rateront les séries éliminatoires.

«Lorsque j’ai joué mon premier match dans la LNH, ce fut un rêve qui est devenu réalité. J’ai eu le privilège de passer 18 ans chez les professionnels, a affirmé le vétéran dans un communiqué des Ducks. J’ai décidé de prendre ma retraite après avoir obtenu beaucoup de temps, plus qu’espéré, pour faire ce que j’aime. Merci à mes coéquipiers et au personnel, passés et actuels. Je suis reconnaissant à l’égard de ceux m’ayant permis de connaître une longue carrière et qui m’ont aidé durant ma jeunesse en route vers la LNH. Merci à ma famille pour m’avoir soutenu avec tant d’amour et d’enthousiasme.»

Miller a également porté l’uniforme des Sabres de Buffalo, qui l’ont repêché au 138e rang en 1999, des Blues de St. Louis et des Canucks de Vancouver. De 2005-2006 à 2011-2012, il a récolté au moins 30 victoires par saison, empochant le trophée Vézina en 2009-2010. N’ayant jamais remporté la coupe Stanley, il a décroché la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010, concédant le fameux «but en or» de Sidney Crosby durant la prolongation de la finale contre Équipe Canada.

