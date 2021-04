«On m’avait demandé d’apporter offensivement» -Zorhan Bassong

Zorhan Bassong a connu son baptême du feu contre Nashville samedi dernier et Wilfried Nancy n’a pas hésité à le lancer dans la mêlée dans une situation tendue.

En effet, il a envoyé l’arrière longueuillois de 21 ans dans la mêlée en toute fin de match. Il n’a joué que six minutes, mais on lui a fait confiance dans un moment charnière.

«Quand je suis rentré à ma position, j’étais calme, a assuré Bassong. C’était 2 à 2 et c’est sûr que les deux équipes voulaient gagner et essayaient d’attaquer.»

«Je n’ai pas trop eu peur de faire des erreurs parce qu’on m’avait demandé d’apporter quelque chose offensivement.»

Polyvalence

Bassong possède le grand avantage de pouvoir jouer un peu partout sur la ligne arrière et il en est conscient sans tenir cet avantage pour acquis.

«J’ai une certaine polyvalence, ainsi ça permet au "coach" de m’essayer à différents endroits.»

«Ça me rend peut-être plus difficile à déloger, mais je dois être performant à toutes les positions où on va m’essayer.»

Pour le moment, c’est Mustafa Kizza, lui aussi âgé de 21 ans, qui est titulaire à gauche et Bassong sait quoi faire afin de prendre plus de minutes.

«Ce qui me manque, c’est d’être plus concentré et d’être encore plus à la tâche. C’est tout l’aspect mental parce que sur le plan footballistique, j’ai mes qualités et Mustafa a les siennes.»

Aucun regret

Bassong a décidé de quitter le Cercle Bruges, qui évolue au plus haut niveau en Belgique, afin de rentrer à la maison en décembre dernier et il ne le regrette pas du tout.

«C’était la meilleure décision pour ma carrière. J’ai eu un parcours en Europe, c’était bien, même s’il y a eu des obstacles.»

Malgré qu’il soit actuellement en Floride, il s’est rapproché de la maison et c’est un pas important pour lui.

«Je suis maintenant proche de ma famille, je suis dans ma ville, je suis avec des gars que je connais de longue date et la MLS est une ligue très intéressante. On voit des joueurs qui ont évolué ici et qui ont de grandes carrières en Europe.»