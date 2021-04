Le CF Montréal jouera dans un stade plein

Le match du CF Montréal contre Atlanta United FC prévu le 15 mai se déroulera dans un stade pouvant être rempli, car la direction du Mercedes-Benz Stadium permettra la tenue d’événements à pleine capacité dès ce jour-là, a-t-elle indiqué mercredi.

Les responsables ont justifié leur décision par l’accès élargi aux vaccins contre la COVID-19 et le protocole sanitaire mis en place au stade accueillant également les Falcons de la NFL. D’ailleurs, ils s’attendent aussi à ce que le club de football américain amorce sa saison locale en présence du nombre habituel de spectateurs.

«Étant donné les plus nombreuses opportunités de vaccination et les mesures strictes imposées au stade, ainsi que l’intérêt manifesté par nos détenteurs d’abonnements saisonniers, nous pensons que c’est le moment idéal pour rouvrir le stade entièrement. Cela permettra à nos partisans détenteurs de billets annuels d’assister aux matchs en direct», a affirmé le président et chef de la direction d’AMB Sports and Entertainment, Steve Cannon, dans un communiqué.

Ainsi, le CF Montréal se retrouvera réellement en territoire hostile, la formation d’Atlanta ayant eu l’habitude de jouer sous les yeux de plus de 50 000 personnes avant le début de la pandémie. En 2019, la moyenne de la foule présente au domicile du club fut de 52 510 spectateurs.

D’ici sa visite en Géorgie, l’équipe montréalaise jouera trois fois, à commencer samedi, lors de la visite du Crew de Columbus au stade de Fort Lauderdale où évolue la troupe de l’entraîneur-chef Wilfried Nancy. La chaîne TVA Sports diffusera la rencontre à 15 h.