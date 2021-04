Les Foreurs balaient le Drakkar

Les Foreurs de Val-d’Or ont accédé au deuxième tour des séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en battant le Drakkar de Baie-Comeau 4 à 1, mardi soir, au Centre Marcel Dionne.

La formation de l’Abitibi-Témiscamingue a ainsi réussi un balayage de cette série d’un maximum de cinq rencontres.

Dans l’affrontement du jour, Jacob Gaucher et Jérémy Michel ont chacun amassé un but et une mention d’aide. Maxence Guenette a également bien fait, lui qui a fourni deux aides.

Les autres buteurs des Foreurs ont été Nathan Légaré et Justin Robidas. C’était chacun leur deuxième réussite des séries.

L’unique filet du Drakkar a été l’œuvre d’Andrew Belchamber. Ce dernier a déjoué Jonathan Lemieux en première période. Le gardien de Val-d’Or a effectué 15 arrêts dans la victoire.

À l’autre bout de la patinoire, Lucas Fitzpatrick a été bombardé de 66 tirs.