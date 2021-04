Un salaire entièrement payé en Bitcoin

L’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City Sean Culkin a l’intention d’entrer dans les livres d’histoire de la NFL, lui qui souhaite devenir le premier joueur à être entièrement payé en cryptomonnaie.

L’athlète de 27 ans avait signé un contrat avec la formation du Missouri, en février, qui pourrait lui rapporter 920 000 $ s’il perce l’alignement de son équipe.

«Je crois fermement que les Bitcoin est le futur des finances et je voulais prouver que j’étais dans ce projet pour de vrai, pas seulement pour faire un coup d’argent rapide», a écrit Culkin sur son compte Twitter, jeudi.

À proprement dit, Culkin n’obtiendrait pas directement des Bitcoins, comme il le souhaite, mais il serait plutôt payé normalement et son argent serait ensuite converti en cryptomonnaie.

«J’ai toujours eu beaucoup d’intérêt et une passion pour les finances et l’économie, de mes jours à l’université, a-t-il indiqué au réseau ESPN.

«Toute la durée de la saison morte, je n’ai pas arrêté d’entendre parler de l’espace grandissant de tout ce qui est crypto. Ça me semblait toujours devenir encore et encore plus grand.»

L’ancien joueur de ligne offensive des Panthers de la Caroline, aujourd’hui agent libre, Russell Okung, était devenu le premier joueur à convertir une partie de son salaire en cryptomonnaie, en 2020, lui qui avait converti près de la moitié de ses gains.