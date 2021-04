Repêchage de la NFL : les choix de Denis Casavant

À quatre jours de la tenue de la première ronde du repêchage de la NFL, les spéculations vont bon train.

Dans l’édition du 26 avril de la baladodiffusion «Du champ gauche», l’animateur et le spécialiste du ballon ovale au réseau TVA Sports Denis Casavant s’est amusé à prédire les 12 premiers joueurs qui entendront leur nom, jeudi soir, à Cleveland.

Voici son top 5 :

1 – Jaguars de Jacksonville : Trevor Lawrence (quart-arrière)

Sans grande surprise, le pivot de Clemson est le choix de Casavant et de la grande majorité – voire l’entièreté – des experts de la NFL.

«On s’attend à cette sélection depuis 2018, soit depuis qu’il est un joueur de première année dans la NCAA», a dit l’animateur en ajoutant que Lawrence avait permis à son club de remporter le championnat national cette année-là.

2 - Jets de New York : Zach Wilson (quart-arrière)

La formation de la Grosse Pomme a dévoilé ses plans au grand jour pour le repêchage 2021 en échangeant le quart Sam Darnold aux Panthers de la Caroline.

«C’est le quart-arrière qui a le plus fait augmenter sa valeur pour ce repêchage au cours de la dernière saison. [...] Les Jets sont tombés en amour avec lui lors de son ”Pro Day”.»

3 - 49ers de San Francisco : Mac Jones (quart-arrière)

Dimanche soir, le réseau NFL Network affirmait que les Niners hésitaient toujours entre les pivots Trey Lance et Mac Jones. Casavant a tranché en faveur du second.

«On dit qu’il est probablement le quart-arrière le plus intelligent ou celui qui comprend le mieux les systèmes de jeu rapidement parmi les joueurs disponibles en première ronde.»

4 - Falcons d’Atlanta : Kyle Pitts (ailier rapproché)

Le premier athlète choisi qui ne lance pas le ballon sera le représentant des Gators de l’Université de la Floride, selon l’expert de TVA Sports.

«[Chez les Falcons], on a un quart-arrière de 35 ans qui a encore deux bonnes saisons devant lui et trois excellents receveurs de passes. Si on ajoute Kyle Pitts comme ailier rapproché, on se retrouve avec l’une des meilleures attaques de leur division.»

5 - Bengals de Cincinnati : Penei Sewell (bloqueur)

«Ce qui est important pour les Bengals, c’est de protéger Joe Burrow. Il faut donc commencer avec un bloqueur à gauche de qualité», a affirmé Casavant, précisant que Sewell est le meilleur athlète disponible parmi tous les joueurs de ligne offensive disponibles pour l’encan de 2021.

Il est possible de connaître le reste des prédictions de Denis Casavant pour les 12 premiers choix ci-dessous. L’animateur se demande également si la cuvée 2021 des quarts-arrière sera meilleure que celle de 2018. Cette année-là, Baker Mayfield, Sam Darnold, Josh Allen et Lamar Jackson avaient trouvé preneur au premier tour.