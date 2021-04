«Price et Weber n’aident pas sa cause»

Dans une séquence pendant laquelle les Canadiens de Montréal connaissent des ratés et lors une journée où Patrick Roy a initié un retour vers la LNH, il est possible de se demander si le poste de Marc Bergevin est en danger.

De passage à l’émission JiC lundi soir, Yvon Pedneault a mentionné que le plan du directeur général n'aura peut-être pas été aussi efficace que prévu.

Depuis son arrivée avec le CH en 2012, Bergevin n’a jamais cessé de répéter à quel point l’apport des leaders était important pour bâtir une équipe gagnante. Ainsi, c’est pourquoi il a échangé P.K. Subban en retour des services du vétéran défenseur Shea Weber en 2016 et qu’il a accordé un lucratif contrat à long terme au gardien Carey Price en 2017. Toutefois, les performances de ces deux piliers laissent à désirer depuis quelques temps.

Malheureusement, cette stratégie n’a pas porté fruit et Pedneault avance que le chemin emprunté par Bergevin n’aura finalement pas été le bon : «Marc Bergevin a misé toutes ses billes sur deux personnes : le gardien de but Carey Price et le défenseur Shea Weber et ces deux joueurs n’aident pas sa cause, loin de là. »

Le segment d’Yvon Pedneault est disponible dans la vidéo ci-dessus.