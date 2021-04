Un retour attendu à Toronto

Le gardien de but des Maple Leafs de Toronto Frederik Andersen était de retour sur la glace avec les siens, lundi, après une absence d’un peu plus d’un mois.

Le vétéran de 31 ans a d’ailleurs apporté des clarifications à sa blessure au bas du corps.

«C’était quelque chose autour de mon genou. En raison de ma position, c’est une région sollicitée et cela a créé un problème que je suis content d’avoir découvert et traité avant que ça devienne pire, a dit le principal intéressé aux médias après la séance des siens. Je suis heureux que tout aille dans la bonne direction.»

Le Danois était absent des patinoires de la Ligue nationale depuis le 19 mars en raison de son état de santé. Il devra maintenant retrouver la forme avant de pouvoir jouer dans un match. Il espère le faire d’ici le début des séries éliminatoires.

«Je dois retrouver la forme. Le défi principal quand tu ne patines pas et que tu ne reçois pas de rondelles pendant un certain temps, c’est l’étape finale, soit de retrouver la forme. Ce sera le facteur décisif. J’ai encore un peu de temps pour le faire et espérer voir un peu d’action avant les séries éliminatoires.»

Congestion devant le filet

La formation torontoise comptera sur un heureux problème quand Andersen se sentira prêt à revenir au jeu, elle qui a maintenant trois gardiens dans ses rangs. En plus d’Andersen, Jack Campbell et David Rittich peuvent commencer des matchs devant le filet des Maple Leafs, ce qu’ils ont fait en l’absence du premier.

«En ce moment, on est dans le processus de rendre Fred à l’aise et de le préparer pour un match, peu importe quand ce sera, a indiqué l’entraîneur-chef Sheldon Keefe. Il poursuit son chemin et nous allons faire des plans pour lui quand il va se sentir prêt. Toutefois, jusqu’à ce que cela se produise, Jack et David vont être nos partants.»

C’est donc dire qu’Andersen pourrait disputer un match d’ici le 14 mai, puisqu’il s’agira du dernier match de la saison des Maple Leafs, contre les Jets de Winnipeg.