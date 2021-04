La retraite pour Andrew Shaw

Victime de trop nombreuses commotions cérébrales, l'attaquant des Blackhawks de Chicago et ancien membre des Canadiens de Montréal Andrew Shaw a annoncé sa retraite à 29 ans, lundi matin.

Shaw a pris cette décision après de «fortes recommandations» des médecins. Shaw a subi une nouvelle commotion au mois de février après avoir été contraint à 14 mois d’activités après la précédente, survenu en novembre 2019.

“Thank you for giving a Mutt a home.”



«Je veux que les gens sachent que je vais bien, a déclaré Shaw à la chaîne ESPN. Je suis dans une bonne position. Mais ça va me manquer, ça va me manquer comme un fou.»

Aucun regret

Shaw a marqué deux buts et totalisé quatre points en 14 parties cette saison après avoir mis des efforts colossaux pour effectuer un retour. Il ne regrette pas, toutefois, d’avoir fait tout cela pour seulement 14 parties.

«Je sais que je n'ai joué que 14 matchs [cette saison], mais pour revenir en arrière, quand les gens vous disent que vous devriez arrêter, et que les gens doutent que vous puissiez revenir, cela en valait la peine», a-t-il fait valoir.

«J'ai pris mon temps, je me suis assuré que je me sentais à 100 %. Et puis de marquer à nouveau quelques buts au United Center, ça valait le coup. Je ne changerais pas du tout.»

Essentiel

Reconnu pour son style de jeu fougueux, Shaw a totalisé 116 filets et 247 points tout en amassant 573 minutes de pénalité en 544 rencontres dans la Ligue nationale avec le Canadien et les Blackhawks, effectuant 689 mises en échec.

Il a notamment remporté deux coupes Stanley, en 2013 et 2015, et selon le directeur général des Blackhawks, Stan Bowman, Shaw a été un élément central dans ces deux conquêtes.

«Andrew a joué un rôle essentiel dans deux championnats et est devenu un leader dans la dernière partie de sa carrière, a dit le DG dans un communiqué. Il gardait les joueurs en état d’alerte, mais il avait la capacité de détendre ses coéquipiers avec sa personnalité animée.»

Même s’il est heureux de pouvoir profiter de plus de liberté et qu’il prévoit passer beaucoup de temps avec sa femme et ses deux jeunes enfants, Shaw croit que l’appel du hockey se fera sentir à nouveau après un an de retraite.

«Je veux rester dans le hockey. J’aime la ville [de Chicago]. Alors j’espère que vous me verrez la tête chaque fois que j’aurai l’occasion. À long terme, je ne suis pas sûr. Parfois c'est effrayant, mais la liberté est aussi agréable.»