Les Tigres doublent leur avance

En vertu d’un gain de 6 à 3, les Tigres de Victoriaville ont pris une avance de 2 à 0 dans la série de premier tour qui les oppose aux Huskies de Rouyn-Noranda, dimanche, au Colisée Desjardins.

Mikhail Abramov a animé le spectacle du côté des vainqueurs. Le Russe de 20 ans a inscrit un but et fourni quatre mentions d’aide. L’espoir des Maple Leafs de Toronto s’est fait complice de ses coéquipiers Alexis Arsenault, Nicolas Daigle, Shawn Element et Benjamin Tardif (filet désert). L’autre buteur des Tigres a été Conor Frenette.

Pour revenir à Abramov, il a porté son total de points à sept en deux rencontres face à l’équipe de l’Abitibi.

Chez les Huskies, Samuel Johnson, Donovan Arsenault et Édouard St-Laurent ont trompé la vigilance du gardien Nikolas Hurtubise. Dans tous les cas, il s’agissait de leur première réussite des présentes séries éliminatoires.

Devant les cages, Samuel Richard a fait face à 27 tirs dans la défaite, tandis que Hurtubise a été défié à 20 reprises dans la victoire.

Les Tigres et les Huskies se retrouveront lundi soir pour le troisième duel de cette série d’un maximum de cinq rencontres. La formation de Victoriaville aura donc l’occasion de réaliser un balayage.