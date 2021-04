Gretzky croit en McDavid

Wayne Gretzky a souvent dit qu’il était impressionné par le talent de Connor McDavid. Dimanche, le meilleur pointeur de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) a affirmé qu’il pensait que le capitaine des Oilers d’Edmonton serait en mesure d’inscrire 100 points cette saison.

Rappelons que la présente saison du circuit Bettman est de 56 rencontres, en raison des circonstances entourant la pandémie de COVID-19.

«Ça ne me surprendrait pas qu’il obtienne plus de 100 points, juste pour montrer aux gens qu’il en est capable», a dit Gretzky au réseau Sportsnet.

Présentement, McDavid est installé au premier échelon des pointeurs dans la LNH. En 45 parties, il a touché la cible à 25 reprises et fourni 52 aides pour 77 points. Il faudrait donc qu’il inscrive au moins 23 points lors des 11 dernières parties de sa formation pour atteindre les 100 points.

Cela lui donnerait une moyenne de 1,79 point par match, soit un rythme que seulement neuf autres joueurs ont réussi à maintenir sur une période de 56 rencontres, selon le site internet spécialisé spectorhockey.net.

Évidemment, «La Merveille» fait partie de ce groupe sélect. Gretzky croit cependant que ce que fait présentement McDavid est plus complexe que ce qu’il faisait à l’époque qu’il terrorisait les gardiens de la LNH.

«Ce qu’il accomplit, on voit ça une fois par génération, a exprimé le célèbre numéro 99. Ce qu’il fait aujourd’hui est beaucoup plus difficile que ce que moi je faisais. Bien que je sois fier de ce que j’ai accompli, de tout ce que nous avons fait, les joueurs d’aujourd’hui sont entraînés différemment et l’équipement est meilleur.»

«C’est plus difficile de jouer. Je suis le premier à le reconnaitre», a conclu Gretzky.