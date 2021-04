Superbe soirée pour Alexis Lafrenière!

Alexis Lafrenière a connu un fort match, vendredi, contre les Flyers de Philadelphie!

La recrue des Rangers a récolté deux points dans une rencontre pour la deuxième fois de sa jeune carrière, lui qui évoluait sur le premier trio de la formation new-yorkaise sur les ondes de TVA Sports!

En plus d'obtenir une mention d'aide et quelques bonnes chances de marquer, le Québécois a d'ailleurs marqué le but d'assurance des Blue Shirts en montrant l'étendue de son talent!

Voyez tous les faits saillants dans les vidéos ci-dessous.

