LNH: un autre duel Flyers-Rangers

Les Flyers de Philadelphie et les Rangers de New York s'affronteront à nouveau, vendredi soir.

Les deux équipes avaient croisé le fer, la veille, à l'avantage des Flyers, 3-2. (à voir dans la vidéo ci-dessus)

La rencontre sera présentée sur les ondes de TVA Sports et TVA Sports direct, dès 19h.

Il s'agira du huitième et dernier affrontement entre les deux équipes cette saison.

Avec 52 et 49 points, respectivement, les Rangers et les Flyers sont cinquièmes et sixièmes au classement de la section Est. Ils tentent de rattrapper les Bruins de Boston, quatrièmes, avec 60 points. Ainsi, les chances des deux équipes de participer aux séries éliminatoires sont plutôt minces.

Artemi Panarin est le meilleur pointeur des Rangers, avec 53 points. James van Riemsdyk fait de même chez les Flyers, avec 37 points.