PGA: Les Sud-Africains en tête

L’équipe des Sud-Africains Louis Oosthuizen et Charl Schwartzel a survolé le parcours du TPC Louisiana, samedi à la Classique Zurich, à La Nouvelle-Orléans, pour s’installer au sommet du classement après trois rondes.

Pour cette journée du tournoi en équipe, qui utilise les formats «à coups alternés» et «meilleure balle», la seconde option était celle utilisée.

Oosthuizen et Schwartzel en ont profité pour retrancher neuf coups à la normale de 72. Ils avaient réussi le même résultat lors de la première ronde, encore avec la formule «meilleure balle». Les deux hommes ont réussi neuf oiselets, dont six sur le neuf de retour.

En plus des Sud-Africains, cinq autres paires ont réussi un pointage de 63 (-9) lors de la troisième journée d’activités, dont les deuxièmes au classement, les Australiens Cameron Smith et Marc Leishman. Ces derniers partagent leur position avec les Américains Cameron Champ et Tony Finau, les co-meneurs après 36 trous. Ils entameront tous la ronde finale avec deux coups de retard sur les meneurs.

L’autre groupe de co-meneurs après 36 trous, les Norvégiens Viktor Hovland et Kris Ventura, a frappé l’objet blanc à 68 reprises. Ils entameront la dernière journée d’activités avec deux coups de retard sur Schwartzel et Oosthuizen.

Du côté des Canadiens toujours en lice, David Hearn et Michael Gligic, respectivement accompagnés des Américains Zack Sucher et Vincent Whaley, partagent le dernier rang des groupes restants, à neuf coups de la tête.