Lafrenière trouve ses repères sur un trio offensif

Le Québécois Alexis Lafrenière vit les meilleurs moments de sa jeune carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH) alors qu’il a été muté sur un trio offensif des Rangers de New York en compagnie de Mika Zibanejad et Pavel Buchnevich.

«Je pense que nous sommes trois joueurs avec une bonne vision et ça nous permet de bien bouger la rondelle, a noté Lafrenière, dont les propos ont été rapportés par le site web de la LNH. Nous devons encore apprendre à jouer ensemble, mais ça s’améliore.»

Le jeune homme de Saint-Eustache a d’ailleurs inscrit un but et une mention d’aide, vendredi au Madison Square Garden, dans une victoire de 4 à 1 face aux Flyers de Philadelphie.

Le trio formé de Lafrenière, Zibanejad et Buchnevich pourrait-il être au coeur d’un avenir plus radieux chez les Rangers? Peut-être.

Neuf buts au compteur

Pour le moment, celui qui a été le premier choix au plus récent repêchage a amassé deux points dans une même rencontre pour la deuxième fois de sa carrière. Il a du même coup marqué son neuvième but dans la LNH.

Le jeune joueur de 19 ans avait aussi obtenu un but et une mention d’aide, le 4 mars au New Jersey, dans un gain de 6 à 1 des Rangers contre les Devils. Il s’était alors fait complice de Buchnevich, en début de troisième période, tandis que Zibanejad lui avait mis la table pour un but en fin de rencontre.

L’ancien de l’Océanic de Rimouski totalise 16 points en 48 matchs depuis le début de la saison. Il se sent surtout de plus en plus à l’aise, ayant inscrit cinq buts à ses 15 plus récentes parties.

Davantage utilisé?

Dans le match de vendredi, le numéro 13 des Rangers a été utilisé pendant près de 18 minutes par l’entraîneur-chef David Quinn. Cela ne peut que contribuer à ce qu’il trouve son rythme.

Le Québécois a plutôt obtenu un temps de jeu moyen de 13 minutes et 41 secondes, cette saison.