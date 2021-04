Djokovic battu en demi-finale du tournoi de Belgrade par Karatsev

Le numéro un mondial Novak Djokovic a été battu en demi-finale de "son" tournoi samedi à Belgrade par le Russe Aslan Karatsev (28e) qui l'a dominé en trois sets, lui infligeant une deuxième déconvenue après sa défaite prématurée en 8es de finale à Monaco.

Le meilleur joueur au monde s'est incliné 5-7, 6-4, 4-6 lors d'un match où il n'a pas pu trouver son rythme habituel et s'est montré très fébrile sur ses mises en jeu.

Karatsev, qui disputera dimanche sa deuxième finale de l'année, prend ainsi sa revanche sur Djokovic qui l'avait sèchement éliminé en demi-finale de l'Open d'Australie, tournoi qui avait révélé le Russe au grand public.

Après un bon départ, Djokovic s'est montré très nerveux et trahi par son service qu'il a cédé à trois reprises à son adversaire, et s'est logiquement incliné au premier set (7-5).

Le Russe semblait se diriger vers une victoire en deux manches, menant 4 à 2 dans la deuxième après avoir pris le service du Serbe une quatrième fois, lorsque Djokovic a enfin réagi et égalisé.

Mais "Nole", décidément dans un jour sans, a continué à bafouer son tennis dans le troisième set, gâchant trop de balles de break et ratant des coups aux moments importants.

De son côté Karatsev, motivé et concentré, a conclu après un peu plus de trois heures de jeu et défiera en finale le vainqueur de l'autre demi-finale opposant l'Italien Matteo Berrettini au Japonais Taro Daniel, un "lucky looser" issu des qualifications.

Djokovic entame ainsi bien mal la saison sur terre battu, enchainant deux défaites de rangs qui ne le mettent pas en confiance à l'approche du Master de Rome et de Roland-Garros.