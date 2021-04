Letang candidat au Norris

Publié aujourd'hui à 17h05

Mis à jouraujourd'hui à 17h05

Âgé maintenant de 33 ans, Kristopher Letang vieillit peut-être, mais il ne ralentit pas.

Sa 15e saison dans la LNH est certainement l’une de ses meilleures en carrière. Ses performances, son rendement et ses statistiques sont là pour le prouver et pour le mettre en valeur.

À ce point que je juge que l’ancien des Foreurs de Val-d’Or mérite de se retrouver parmi les favoris pour gagner le trophée Norris au terme de la saison régulière.

Au moment d’écrire ces lignes, le défenseur des Penguins de Pittsburgh était au quatrième rang pour les points (38) parmi tous les défenseurs du circuit. Letang n’est devancé que par John Carlson (Washington), Victor Hedman (Tampa Bay) et Adam Fox (Rangers N.Y.) qui ont tous récolté 42 points.

Encore plus impressionnant, Letang occupe le deuxième rang chez les défenseurs pour les points amassé à égalité numérique (25). Seul John Carlson, des Capitals, fait mieux que lui (27).

En plus, Letang joue en moyenne 24 minutes et 25 secondes par match, il a marqué sept buts dont deux gagnants et il présente une fiche de + 16. Et il ne faut pas oublier que Letang joue toujours avec beaucoup de courage et de détermination.

Letang démontre aussi qu’il termine la saison en force ce qui laisse toujours une bonne impression auprès de ceux et celles qui votent. Depuis le 24 mars, il est le deuxième défenseur qui a obtenu le plus de points (16) dans la LNH. Adam Fox a fait mieux avec 21 points lors de cette période.

Au cours de sa carrière, Letang s’est retrouvé une seule fois parmi les trois finalistes pour le trophée Norris. C’était lors de la saison écourtée de 2012-13. Cette année-là, P.K. Subban, alors avec les Canadiens, avait mis la main sur le trophée. L’autre finaliste avait été Ryan Suter (Minnesota).

Maintenant, est-ce que Letang va gagner le Norris ? Rien n’est assuré. Loin de là. Je suis convaincu qu’aux yeux de plusieurs, Victor Hedman demeure le favori en raison d’une autre bonne saison de sa part et aussi de sa réputation. Hedman a été finaliste lors des quatre dernières années et il a gagné le trophée en 2018. Et il vient de gagner le trophée Conn-Smythe lors des dernières séries.

Hedman et Letang ne seront pas les seuls. Selon moi, la compétition viendra aussi d’Adam Fox (Rangers N.Y.) et Shea Theodore (Vegas). Les deux connaissent de très bonnes saisons avec leurs équipes respectives.

À suivre.