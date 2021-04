EN DIRECT | Points de presse du CH

Les attaquants des Canadiens Paul Byron et Cole Caufield, ainsi que l'entraîneur Dominique Ducharme, s'adressent aux médias à quelques heures du match de ce soir contre les Flames à Calgary.

Voyez les points de presse en direct en vidéo principale.

Ces points de presse surviennent à la suite de l'entraînement matinal de l'équipe. Les Flames, de leur côté, n'ont pu tenir cet entraînement après qu'un joueur de l'équipe eut effectué un test positif à la COVID-19 jeudi. La LNH prévoit toujours tenir le match de ce soir, à moins que d'autres cas soient déclarés plus tard en journée.

Voici quelques citations à retenir des points de presse du jour:

PAUL BYRON

«On fait confiance à la Ligue, on espère qu'elle prendra la bonne décision pour nous et pour la Ligue (au sujet des Flames et de la COVID)»

«On se prépare à jouer»

DOMINIQUE DUCHARME

Il n'y a aucun changement dans la formation pour le match de ce soir

«On se prépare pour ce match, la Ligue a fait un excellent travail dans sa gestion de ce genre de cas. On est prêt et on a confiance que tout est sous contrôle, sinon, ils vont nous aviser»

«Il y a des chances (que Cayden Primeau) joue demain, on verra après le match de ce soir»

«Je ne pense pas que les Flames ont vu notre équipe jouer comme elle en est capable, et c'est ce qu'on va leur offrir ce soir»

«Défendre, c'est une mentalité, ça peut aussi être en zone offensive quand tu n'as pas la rondelle (...) l'important c'est de jouer un match qui est complet, pour "KK" comme les autres.»