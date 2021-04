Alex Ovechkin sur la touche

Les Capitals de Washington ont annoncé que l’attaquant Alex Ovechkin souffrait d’une blessure au bas du corps.

Les «Caps» ont précisé, vendredi, que l’état de santé du Russe de 35 ans allait être réévalué sur une base quotidienne.

Il est difficile de dire comment «Ovi» a subi cette blessure, lui qui était de la victoire des siens de 1 à 0 en fusillade contre les Islanders de New York jeudi. Lors de ce match, le franc-tireur n’a pas disputé les dernières minutes de la prolongation et n’était pas l’un des tireurs des Capitals pendant la séance de tirs de barrage.

En 43 rencontres cette saison, Ovechkin a récolté 24 buts et 18 aides pour 42 points.

La formation évoluant dans la capitale américaine devrait donner davantage de détails sur l’état de santé de son capitaine samedi, avant leur match prévu contre les «Insulaires» au Nassau Veteran Memorial Coliseum. Rappelons que les Capitals trônent au premier échelon de la section Est, un point devant les Islanders et les Penguins de Pittsburgh.

Saison terminée pour le capitaine des Red Wings

Aux prises avec une blessure au haut du corps, le capitaine des Red Wings de Detroit Dylan Larkin doit mettre fin à sa saison prématurément.

Selon ce qu’a annoncé l’équipe vendredi, Larkin sera réévalué dans deux semaines.

Or, déjà largués dans la course aux séries éliminatoires, les Red Wings n’ont que sept parties à disputer d’ici le 8 mai et ne prendront aucune chance de précipiter le retour au jeu de Larkin.

En 44 matchs cette saison, le capitaine des Wings a été limité à 23 points, dont neuf buts.

Les Red Wings ont totalisé 41 points au classement en 49 rencontres. Ils devancent néanmoins les Blue Jackets de Columbus dans la section Centrale.