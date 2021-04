La magie opère encore chez les A’s d’Oakland

Les Athletics d’Oakland avaient perdu leurs six premiers matchs de la saison, mais la magie est revenue chez cette indomptable équipe. Résultat: la formation de Billy Beane est maintenant sur une séquence de 11 victoires.

«J’essaie de passer à travers tout ça, a blagué le gérant Bob Melvin, cité sur le site web de l’équipe. On parle d’un scénario qui a été viré complètement à l’envers.»

«Non seulement nous avons été battus lors des six premiers matchs, mais nous nous sommes fait corriger, a poursuivi le gérant, plus sérieusement. De revenir et d’unir nos efforts pour connaître une telle série de victoires, ça démontre l’esprit combatif de cette équipe.»

En 2021, les A’s (12-7) figurent pourtant encore dans le dernier tiers des équipes du baseball majeur au plan de la masse salariale avec un total de 86,1 millions $. Ce n'est plus comme à l'époque du film «Moneyball», mais quand même...

L’équipe du directeur général David Forst, pour laquelle Beane occupe maintenant le titre de vice-président des opérations baseball, vient précisément au 23e rang sur les 30 clubs. Les Pirates de Pittsburgh (53,9 millions $) et les Indians de Cleveland (48,9 millions $) sont ceux qui ferment la marche.

Les Athletics, qui demeurent bien loin des Dodgers de Los Angeles et de leur masse salariale de 247,5 millions $, ne semblent toutefois jamais vouloir cesser de surprendre. Une aura émane de cette formation.

Une fin dramatique

Mercredi soir à Oakland, contre les Twins du Minnesota, le club de Melvin a obtenu son 11e gain consécutif à la suite d’une fin de match complètement déjantée.

Les A’s perdaient donc 12 à 10 en fin de 10e manche, avec un seul retrait à enregistrer, quand les Twins ont donné deux buts sur balles, puis commis deux erreurs en défensive pour offrir la victoire aux favoris locaux.

«Ils n’abandonnent jamais, a résumé Melvin, à la suite de ce gain de 13 à 12. Autant que les matchs sont dramatiques, c’est ce qui se passe présentement.»

Après une journée de congé jeudi, les Athletics reprendront l’action pour une série de trois parties contre les Orioles, de vendredi à dimanche, à Baltimore. Aidés par une certaine magie, ils tenteront ainsi de prolonger leur séquence victorieuse.