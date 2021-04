La guerre est déclarée entre Max Pacioretty et Brent Burns!

Max Pacioretty a pété les plombs, mercredi, face aux Sharks de San José!

L'ancien capitaine des Canadiens de Montréal n'a pas du tout apprécié la mise échec que Brent Burns lui a asséné dans le dos, et ce, sur le bord de la rampe en première période.

L'attaquant des Golden Knights de Vegas s'est tout de suite dirigé vers le défenseur vedette et ne s'est pas géné pour lui donner quelques coups. Il n'en fallait pas plus pour que les gants tombent et que plusieurs combats éclatent. Cette escarmouche a donné le ton au match, alors que de solides mises en échec ont été distribuées!

De son côté, Marc-André Fleury a réalisé plusieurs bijoux et a permis aux Golden Knights de devenir la première équipe à se qualifier pour les séries éliminatoires cette saison.

Voyez tous les faits saillants de la journée dans les vidéos ci-dessous.

Sharks (2) c. Golden Knights (5)

Predators (4) c. Blackhawks (5) - Prolongation

Wild (4) c. Coyotes (1)