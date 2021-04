CH : que les joueurs d’impact se lèvent... maintenant!

Les Canadiens disputent ce soir (22h) le deuxième match d’un périple de cinq dans l’Ouest canadien.

Pour l’occasion, la formation montréalaise retrouve les Oilers, club les ayant vaincu par la marque de 4-1 lundi soir.

On se rappelle tous que les hommes de Dominique Ducharme avaient l’avance 1-0 jusqu’en milieu de troisième période. Mais c’était avant le réveil de Connor McDavid.

En sept petites minutes, le no 97 a récolté trois points et a assuré la victoire à son club (et la défaite au Tricolore, par le fait même).

Ce qui fait rager les partisans de la Sainte-Flanelle, c’est surtout que les Oilers peuvent constamment compter sur leur joueurs-clés, eux.

Où étaient Drouin, Petry, Weber, Suzuki, Kotkaniemi ou Toffoli dans ce match pourtant très important? Pourquoi sont-ils si silencieux récemment? Voilà l’un des plus gros mystères de l’Amérique...

Pourtant, ce mystère devra être résolu rapidement si Montréal souhaite consolider/confirmer sa place en séries (eh oui, l’équipe y participe toujours sur papier!).

Au classement de la division Nord, Montréal devance Calgary par six points et a disputé deux matchs de moins.

«Des matchs en main, c’est bien», diront plusieurs.

Bien sûr! À condition de les gagner...

Parlant de gagner, ce sera bien sûr la mission principale de la soirée de mercredi. Et ça passera inévitablement par deux facteurs.

Le réveil de l’offensive et... un effort de 60 minutes pour contenir Connor McDavid et Leon Draisaitl.

Les Canadiens y parviendront-ils? La réponse dans quelques heures...