Du nouveau pour Jonathan Toews

La santé du capitaine des Blackhawks de Chicago, Jonathan Toews, s’améliore et il devrait, en principe, amorcer la prochaine saison de la Ligue nationale de hockey.

C’est du moins ce qu’a indiqué le réseau TSN, mercredi. Cependant, la même source a affirmé qu’il ne faut pas s’attendre à revoir le vétéran durant la présente campagne.

Toews s’est montré très discret sur ses problèmes et n’a d’ailleurs pas émis de commentaires publics à ce propos depuis la diffusion d’un communiqué à la fin décembre. Dans celui-ci, il disait avoir «éprouvé des symptômes qui m'ont laissé une sensation d'épuisement et de léthargie. Je travaille avec des médecins pour mieux comprendre mon état. Jusqu'à ce que je retrouve la santé et que je sois en mesure de performer à un niveau qui aidera mon équipe, je ne rejoindrai pas les Blackhawks».

Autrement, la seule fois où Toews s’est manifesté sur la sphère publique fut pour souligner les 1000 matchs en carrière de son coéquipier Patrick Kane en mars. Il avait présenté ses félicitations dans une vidéo, ajoutant qu’il allait revoir son complice «bientôt».

En 2019-2020, l’attaquant a obtenu 18 buts et 42 mentions d’aide pour 60 points en 70 rencontres.