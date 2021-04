Mattias Ekholm est bien à Nashville

Le défenseur Mattias Ekholm est bien heureux de ne pas avoir changé d’adresse lors de la dernière date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

L’arrière de 30 ans était au cœur des rumeurs d’échange, lui qui détient un contrat d’une valeur annuelle de 3,75 millions $ valide jusqu’à la conclusion de la campagne 2021-2021.

«Je n’avais jamais vécu quelque chose de la sorte au courant de ma carrière, mais quand l’équipe ne va pas bien et qu’elle ne répond pas aux attentes, des choses vont survenir», a dit Ekholm lundi, après la victoire de 5 à 2 des siens sur les Blackhawks de Chicago.

«Maintenant que nous avons renversé la vapeur, je suis vraiment heureux de toujours faire partie du club, parce que j’adore mon séjour à Nashville», a-t-il ajouté.

Dans les dernières semaines, les «Preds» ont retrouvé la voie du succès. C’est d’ailleurs pour cette raison que le directeur général David Poile n’a pas échangé le défenseur. Ce dernier semble d’ailleurs prêt à prolonger l’association entre Ekholm et les Predators.

«Son nom a souvent été lancé dans les rumeurs de transaction et autres choses, avait dit Poile, quelques heures après la date limite. Cependant, je peux vous dire que ma prochaine conversation avec Mattias sera après la saison et portera sur sa vision de son futur avec notre équipe de hockey. Je lui demanderai s’il aimerait rester ici plus longtemps, pas s’il veut que je l’échange ailleurs.»

Avant les affrontements de mardi, l’équipe du Tennessee occupait le quatrième rang de la section Centrale. Elle avait une avance de trois points sur les Stars de Dallas.