La PGA récompensera ses golfeurs pour leur popularité

La PGA annoncera prochainement la création de bonis totalisant 40 millions $ afin de récompenser les joueurs pour leur popularité.

C’est ce qu’a appris le magazine «Golfweek», mardi. Les informations du média ont ensuite été confirmées par un porte-parole du circuit.

Ce nouveau système de récompense sera mis en place pour mieux rémunérer des joueurs qui stimulent l’engagement des partisans et des commanditaires.

«À la fin de l’année, les 40 millions $ seront répartis entre les 10 meilleurs joueurs. L’athlète le plus prestigieux recevra 8 millions $», a indiqué le représentant de la PGA.

Les golfeurs recevront un nombre de points qui sera basé sur plusieurs éléments, dont leur popularité dans les recherches sur Google, l’exposition qu’un joueur offre aux commanditaires et l’engagement qu’un athlète génère sur les réseaux sociaux.

L’unique élément fondé sur les performances sur le terrain sera le classement de la Coupe FedEx.

Un golfeur évoluant sur le circuit de la PGA et dont l’identité a été protégée a affirmé à «Golfweek» que cette nouvelle mesure ne faisait pas le bonheur de tous.

«La plupart des joueurs pensent que la PGA remettra cet argent aux joueurs qui sont déjà au sommet et il est extrêmement difficile de faire partie de ce groupe si tu n’y es pas déjà», a-t-il dit.

«De plus, ces gars-là sont invariablement ceux qui ont le plus d’abonnés sur les réseaux sociaux et cela va se traduire par plus d’argent grâce à ce plan. Pourquoi ne pas faire quelque chose pour aider tous les joueurs? La Coupe FedEx s’occupe déjà de ceux qui sont sommet», a-t-il ajouté.

Selon «Golfweek», le nouveau programme de la PGA est une réponse à la menace que représente la Premier Golf League. Cette dernière tenterait de débaucher les meilleurs joueurs de la PGA en leur offrant de grosses sommes d’argent garanties.