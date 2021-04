Golf Nation - Épisode 2

Cette semaine pour Golf Nation, c’est le début de la saison de golf et aussi le retour de la fin de semaine du Masters remporté par Hideki Matsuyama.

Nos invités cette semaine:

FRÉDÉRIC RAYMOND - Professionel de la PGA du Canada et directeur du Club de golf La Tempête de Québec.

Fred devait être au Masters cette année. Lui et son père André devait se rendre à Augusta pour vivre la frénésie du plus grand tournoi de golf au monde. Malheureusement, la pandémie les aura garder au Québec. Mais l’organisation d’Augusta National a eu une pensée spéciale pour ses visiteurs internationaux. Fred nous raconte sa dernière semaine et ensemble on analyse la victoire de Matsuyama et la fin de parcours de Xander Schauffele. Fred glisse aussi un mot sur sa conjointe Isabelle Turbide, artiste peintre qui se spécialise dans les toiles sur le golf.

SAVANNAH MEYER-CLÉMENT - Golfeuse amateure, sensation sur les médias sociaux.

Savannah Meyer-Clément, la fille de l’illustre Shawn Clément, connu notamment pour Wisdom in Golf nous parle de sa quête pour devenir professionnelle et de l’été qu’elle a devant elle. Avec une vidéo, où on la voit s’élancer à 112 mp/h, elle a fait le tour du web. La résidente de la ville de Québec débutera cet été les tournois. Un bel avenir devant elle, et surtout de bons défis.