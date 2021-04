Urruti se signale ailleurs qu’à Montréal

L’ancien du CF Montréal Maxi Urruti n’a pas mis trop de temps à se faire des amis avec sa nouvelle équipe. L’attaquant a inscrit le but victorieux des siens, dans un gain de 2 à 1 du Dynamo aux dépens des Earthquakes de San Jose, vendredi à Houston.

L’Argentin a été laissé fin seul devant le filet adverse, à la 56e minute, et il a tiré le ballon derrière le gardien JT Marcinkowski après avoir capté une passe de son coéquipier Tyler Pasher.

Il procurait ainsi une avance de 2 à 0 à l’équipe locale.

Tyler Pasher set him up! #HOUvSJ pic.twitter.com/WMP8q3gfso — Major League Soccer (@MLS) April 17, 2021

Memo Rodriguez est celui qui avait ouvert les hostilités, à la 39e minute.

Le défenseur français Paul Marie a répliqué pour les visiteurs, à l’aide d’une frappe précise de loin à la 75e minute, mais les Earthquakes ont été incapables de créer l’égalité par la suite.

Malgré un faible temps de possession de 39% le Dynamo a tenté 17 tirs vers le filet adverse. Six d’entre eux ont touché la cible.

Il s’agissait du premier match de la saison 2021 de la Major Legue Soccer. Les Sounders de Seattle et le Minnesota United faisaient les frais du second match, disputé plus tard en soirée.