Un trio de capitaines pour le CF Montréal

La saison du CF Montréal s'amorcera, samedi, alors que l'équipe affrontera le Toronto FC en Floride. Si l'on ne sait pas qui portera le brassard de capitaine depuis le départ de Jukka Raitala, on sait que trois joueurs pourront l'arborer.

Samuel Piette a fait cetre révélation, vendredi, lors d'une entrevue accordée à l'émission Salut Bonjour sur les ondes de TVA.

La rencontre entre le CF Montréal et le Toronto FC sera diffusé à TVA Sports et TVA Sports direct, dès 13h, samedi.

Ainsi, le Québécois fera partie d'un petit groupe composé également de Kamal Miller et Victor Wanyama.

En entrevue avec @CASinotteTVAS à @salutbonjour ce matin, Samuel Piette a annoncé l’identité des 3 capitaines du #CFMTL cette saison:



- lui-même, Samuel Piette

- Victor Wanyama

- Kamal Miller



Et il est probable que ce soit Piette qui porte le brassard demain 👀 @TVASports — Vincent Destouches (@100_Soccer) April 16, 2021

«C'est possible, a souligné Piette à savoir c'est lui qui sera le capitaine lors du premier match de la saison. On a un groupe de trois capitaines qui est moi, Victor Wanyama et Kamal Miller. On est trois capitaines donc on verra bien demain qui va porter le brassard.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.