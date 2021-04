Le «beat» du CF Montréal

Publié aujourd'hui à 08h45

En vue du premier match de la saison MLS, Qub Musique vous offre une liste de lecture tirée des préférences musicales du CF Montréal.

De tous les joueurs sondés, Samuel Piette s’avère le plus ouvert et éclectique des mélomanes du club. À l’image de sa personnalité et de son capitanat, il aime fréquenter différents styles, différentes sonorités. Piette est aussi très imprégné de la musique québécoise et particulièrement du «rap Keb.»

Moins loquace, mais tout aussi intéressé par le sujet, le gardien Clément Diop doit réfléchir avant de livrer ses choix.

«Il y a des artistes que j’écoute qui ne sont pas nécessairement recommandables», a expliqué avec un sourire en coin le gardien montréalais en faisant référence à des artistes de la francophonie dont le verbe peut se révéler trop belliqueux pour des oreilles non averties.

Drake, malgré son affiliation torontoise (!?!) et Lil Baby sont aussi souvent cité par le vestiaire montréalais. L’ensemble de leurs choix se retrouvent sur l’application Qub Musique.