Un nouveau rôle et un grand honneur pour Samuel Piette

Le Québécois Samuel Piette assumera fièrement le rôle de capitaine du CF Montréal cette saison en alternance avec Kamal Miller et Victor Wanyama.

«C’est un très grand honneur pour moi, un gars d’ici qui aime Montréal et qui rêvait de jouer pour l’Impact quand il était jeune. De pouvoir maintenant être capitaine de cette équipe, c’est tout un honneur.»

Voyez le point de presse de Piette dans la vidéo ci-dessus.

«Mais ça ne change rien à ma personnalité ou à ce que je veux être, a poursuivi le milieu de terrain de 26 ans, qui en sera à sa cinquième saison avec la formation montréalaise.

«Je suis un leader naturel, je parle beaucoup. J’essaie d’aider tout le monde et c’est ce que je fais, avec ou ça le brassard de capitaine, depuis que je suis arrivé avec l’équipe. Quand tu te joins à une formation, tu es plus silencieux et tu essaies de bien faire. Mais plus que tu es à l’aise, plus tu essaies de jouer un plus grand rôle. C’est ce que j’ai essayé de faire dans les dernières années. Je suis maintenant l’un des vétérans de l’équipe je crois que maintenant j’ai cette responsabilité. Mais j’aime faire ça alors ce n’est pas une corvée pour moi.»

Après avoir disputé seulement deux matchs présaison en Floride, le CF Montréal débutera sa saison samedi contre son grand rival, le Toronto FC, à Fort Lauderdale. Piette et ses coéquipiers sont optimistes en vue de cet affrontement, mais aussi de cette nouvelle saison.

«À l’évidence, nous formons une jeune équipe. Nous sommes ensemble depuis quelques semaines maintenant. Ce sera un nouveau départ demain. Pour Wil [Wilfried Nancy], qui a été assistant entraineur pour nous pendant un bon moment et qui est maintenant entraineur-chef. Et ce sera un nouveau départ pour beaucoup de gars qui ne le connaissaient pas encore il y a quelques mois à peine et qui se sont joints à l’équipe», a indiqué Piette.

«Nous sommes vraiment excités et affamés. On veut partir du bon pied avec notre nouvelle identité... On veut imposer le rythme et ne pas attendre que les choses se produisent.»

- La rencontre entre le CF Montréal et le Toronto FC sera diffusé à TVA Sports et TVA Sports direct, dès 13h, samedi.

Point de presse de Kamal Miller