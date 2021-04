Prudence chez le Rocket

Le Rocket de Laval a décidé, par mesure préventive, de reporter le match simulé qu’il avait prévu jeudi.

L’organisation a indiqué, sur son compte Twitter, que ce match sera plutôt disputé dimanche. Le club-école de Canadien de Montréal sera de retour à l’entraînement, sur la glace du Centre Bell, vendredi.

Cette décision a été prise par précaution à la suite de l’annonce par la Ligue américaine de hockey de la suspension des activités des Marlies de Toronto pour des raisons liées à la COVID-19. Le Rocket et les Marlies s’étaient affrontés deux fois la semaine dernière.

Les deux formations devaient à nouveau croiser le fer jeudi soir et dimanche, mais les deux matchs ont été reportés. La rencontre prévue mercredi prochain entre les Marlies et les Senators de Belleville a aussi été repoussée et remplacée par un duel entre le Rocket et les Senators au Centre Canadian Tire d’Ottawa.