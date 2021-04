Conor Sheary: les Capitals fiers de leur coup

La signature de contrat de l’attaquant Conor Sheary n’a pas secoué les colonnes du temple dans la Ligue nationale de hockey, mercredi, mais chez les Capitals de Washington, tous sont très heureux d’avoir pu conserver les services d’un vétéran offrant de bons services.

Ayant préalablement paraphé une entente d’un an et de 735 000 $ le 22 décembre, Sheary aurait pu devenir joueur autonome sans compensation cet été. Cependant, le directeur général Kevin MacLellan n’a pas attendu et lui a consenti un pacte de deux saisons et de 3 millions $.

Pour les «Caps», l’acquisition d’un ancien rival de tous les instants s’est avérée payante. Le double vainqueur de la coupe Stanley chez les Penguins de Pittsburgh a récolté 11 buts et huit mentions d’aide pour 19 points en 40 parties jusqu’ici dans la capitale américaine. Son entraîneur-chef Peter Laviolette n’a d’ailleurs que des bons mots à son endroit.

«Il a fait le travail partout, a-t-il mentionné sur le site NHL.com. Il a été envoyé sur différents trios et s’est retrouvé en avantage numérique. Il a joué sur la première ligne, sur la troisième. Au début de l’année, on l’a retranché pour deux matchs. Ainsi, on doit lui rendre crédit, car il a travaillé fort pour tout cela. C’est ce qu’il a dit quand il s’est présenté ici. Il voulait seulement obtenir une chance.»

Difficile à écarter

Après une campagne 2019-2020 de 23 points en 63 sorties avec les Sabres de Buffalo et les Penguins, Sheary a dû mettre les bouchées doubles pour convaincre Laviolette de l’utiliser, même s’il comptait 325 matchs d’expérience à son actif.

«Je ne sais pas s’il s’agit d’une surprise, mais je crois que tout le monde admire et respecte sa façon de travailler cette saison, a affirmé l’instructeur. Il ne fait pas de bruit, il bataille seulement très durement sur la patinoire. Il s’organise pour qu’on l’utilise dans plusieurs situations.»

Depuis le début du calendrier régulier, le joueur d’avant passe en moyenne 13 min 09 s par rencontre sur la glace. Il a aidé les siens à se hisser au sommet de la section Est. Washington détenait une priorité de deux points avant d’accueillir les Sabres, jeudi.