Leylah Annie Fernandez pour commencer

La Québécoise Leylah Annie Fernandez aura l’occasion de disputer le premier match du Canada contre la Serbie lors de l’affrontement de barrage de la Coupe Billie Jean King qui se déroulera vendredi et samedi à Kraljevo.

La détentrice du 72e rang du classement mondial du tennis féminin se mesurera à Olga Danilovic, 162e du circuit de la WTA. Par la suite, la Britanno-Colombienne Rebecca Marino (230e) jouera contre Nina Stojanovic plus tard dans la première journée d’hostilités. Les deux pays compléteront leur duel avec deux autres matchs de simple, samedi, les confrontations de la veille étant inversées. Une rencontre de double opposant Sharon Fichman et Carol Zhao à Aleksandra Krunic et Danilovic est également à l’horaire.

L'affrontement entre les deux pays sera diffusé à TVA Sports et TVA Sports direct, vendredi (dès 8h) et samedi.

El Tabakh demeure optimiste malgré l’absence de Bianca Andreescu, qui avait renoncé à participer aux matchs en raison d’un problème au pied. De son côté, Fernandez tentera d’obtenir d’autres succès, elle qui a remporté le tournoi de Monterrey, au Mexique, en mars.

«Nous savons que cette rencontre ne sera pas de tout repos, mais nous sommes prêtes, a affirmé la capitaine canadienne Heidi El Tabakh dans un communiqué. Nous nous sommes extrêmement bien préparées cette semaine et nos quatre joueuses ont excellé à l’entraînement. Les Serbes seront des adversaires de taille, mais nous avons bien travaillé toute la semaine et nous savons que nous avons tout ce qu’il faut pour gagner.»

Les gagnantes du choc Canada-Serbie ayant lieu sur une surface dure intérieure accédera aux qualifications de la compétition. Les perdantes devront pour leur part évoluer dans le Groupe I de leur région.