Le retour des Canucks repoussé

Le retour au jeu des Canucks de Vancouver, qui était prévu vendredi contre les Oilers d’Edmonton, a été repoussé par la Ligue nationale de hockey pour permettre aux membres de la formation britanno-colombienne de se remettre de la COVID-19.

Cette décision a été prise en collaboration avec le personnel médical de l’équipe et de l’Association des joueurs, a indiqué la LNH, jeudi, par communiqué.

Un calendrier révisé de la section Nord devrait être diffusé vendredi. La tenue du match de samedi des Canucks contre les Maple Leafs de Toronto pourrait aussi être compromise.

Pas moins de 26 membres de l’organisation des Canucks, dont 21 joueurs, ont été infectés par la COVID-19 depuis le début de l’éclosion à la fin mars. La formation, qui a disputé son dernier match le 24 mars, a repris l’entrainement jeudi à huis clos.

J.T. Miller avait vertement critiqué la LNH, qu’il accusait de précipiter le retour au jeu des Canucks.

«La priorité numéro 1 est la santé des joueurs et la sécurité de leurs familles. C’est presque impossible à faire avec ce qu’on nous demande», avait dit Miller mercredi. Le joueur des Canucks estimait que ce retour au jeu représentait «un grand défi et n’était pas sécuritaire».

Les noms de sept joueurs des Canucks étaient toujours sur la liste de la COVID-19 de l’équipe, mercredi. Il s’agit des défenseurs Jalen Chatfield, Alexander Edler et Nate Schmidt, et des attaquants Jayce Hawryluk, Nils Hoglander, Zack MacEwen et Jake Virtanen.