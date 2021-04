Une incroyable performance de Luguentz Dort

Le Québécois Luguentz Dort a inscrit pas moins de 42 points mardi soir, dans un revers du Thunder d’Oklahoma City de 106 à 96 face au Jazz de l’Utah.

C’était la première fois que le jeune homme de 21 ans franchissait le cap de 40 points dans un affrontement de la NBA. Il est le troisième plus jeune Canadien à réussir l’exploit, après Jamal Murray et Andrew Wiggins.

Dort est aussi de deuxième joueur de l’histoire du Thunder à inscrire 40 points ou plus dans un match à 21 ans, après un certain Kevin Durant.

Il est également le plus jeune joueur de l’histoire de son organisation à amasser 40 points et quatre vols dans un même match. Dort a aussi complété sa partie avec sept rebonds et trois passes décisives.