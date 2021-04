Recréer la magie des Raptors

Basketball Canada souhaite s’emparer de la magie apportée par les Raptors de Toronto lors de leur conquête du trophée Larry O’Brien, en 2019, et la redistribuer à l’équipe nationale dans leur quête vers une qualification aux prochains Jeux olympiques. C’est dans cette optique que l’organisation a complété l’achat d’un parquet complet, dimanche.

Le terrain en question est celui sur lequel la formation torontoise a livré bataille contre les Warriors de Golden State, lors de la finale des séries éliminatoires.

«Nous voulons que l’ensemble du terrain soit notre "dollar chanceux"», a mentionné le membre de la direction de Basketball Canada Scott Lake, dont les propos ont été repris par le New York Times, en référence au dollar canadien installé secrètement sous la glace lors des Jeux olympiques de 2002 à Salt Lake City. Les équipes de hockey masculine et féminine avaient chacune remporté la médaille d’or lors de cette édition de la compétition.

En tout, le projet aura coûté 270 000$ et duré 11 mois. Il sera maintenant remonté et légèrement revampé, au Save-on-Foods Memorial Centre, à Victoria, où aura lieu la qualification à six équipes.

«Nous voulions un plancher avec une histoire, a ajouté Nick Blasko, qui a travaillé de concert avec Lake. Nous voulions un parquet qui avait une grande signification pour notre pays.»

En plus du parquet, l’équipe canadienne pourra compter sur un autre élément de la victoire des Raptors, soit l’entraîneur-chef Nick Nurse, qui occupera les mêmes fonctions avec le Canada.

«Je ne pouvais pas y croire quand ils m’ont dit ce qu’ils tentaient de faire, a mentionné Nurse. C’est une belle histoire. En espérant qu’on puisse livrer un autre bel accomplissement sur ce parquet et créer une histoire propre au basketball canadien.»

La dernière fois qu’une équipe masculine canadienne de basketball a été en mesure de se qualifier pour les Jeux olympiques, c’était en 2000, à Sydney.

En plus des représentants de l’unifolié, la Chine, la Turquie, la Grèce, la République Tchèque et l’Uruguay seront au tournoi, qui se tiendra du 29 juin au 4 juillet. Seule l’équipe gagnant du tournoi obtiendra sa place pour Tokyo.