Nicklas Backstrom vieillit très bien

À l’approche de son 1000e match en carrière, l’attaquant Nicklas Backstrom n’a pas perdu le feu sacré, loin de là, et son objectif est le même: remporter une deuxième coupe Stanley avec les Capitals de Washington.

Le vétéran de 33 ans atteindra le plateau des 1000 parties à l’occasion de l’affrontement de jeudi contre les Sabres de Buffalo et a passablement de millage à son actif. Père de trois jeunes enfants, il pourrait certes perdre sa motivation, surtout qu’il a soulevé la coupe au printemps 2018 et qu’il a connu passablement de succès individuellement; le Suédois a d’ailleurs inscrit 971 points, dont 257 buts.

Or, il n’est pas question de s’en contenter. Pendant que les «Caps» dominent la section Est avec 60 points, Backstrom reste comme le bon vin: il a accumulé 14 filets et 30 mentions d’aide pour 44 points en 43 duels. Avec la présence d’Alexander Ovechkin et l’arrivée du Québécois Anthony Mantha, notamment, il y a toutes les raisons au monde d’y croire pour l’attaquant qui continue de prêcher par l’exemple grâce à une éthique de travail irréprochable aux dires de son instructeur-chef Peter Laviolette.

«C’est un professionnel. Selon moi, il a été une constante de notre formation. Il y a eu beaucoup de pièces qui ont bougé, mais lui, il est resté solide à chaque match, chaque entraînement, a-t-il affirmé au site The Athletic. Il a joué avec conviction et durement. À l’avant, c’est une pierre angulaire malgré la tourmente que nous avons traversée.»

L’ancien défenseur Brooks Orpik, qui a notamment connu Backstrom comme coéquipier et aussi en tant qu’adversaire dans l’uniforme des Penguins de Pittsburgh, partage cette opinion.

«Rien de cela ne me surprend avec lui, a indiqué celui travaillant au service du développement des joueurs des Capitals. En le regardant cette année, je continue d’être ébloui par son intelligence et de constater à quel point il est plaisant à voir à l’œuvre. Il fait tellement de choses devant susciter votre attention.»

La victoire en premier

Le principal intéressé est de son côté bien fier de se rendre à 1000 matchs en carrière, mais il n’a pas le temps de s’asseoir sur ses lauriers.

«Vous devez mettre ce genre de chose de côté, même s’il s’agit d’un nombre significatif. Peut-être que ce sera une histoire différente le jour de ma retraite. Possiblement que rendu là, on regarde davantage les accomplissements. Mais actuellement, c’est un beau chiffre que j’accepte avant de poursuivre vers l’avant», a-t-il dit.