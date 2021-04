Victor Mete résume sa folle journée

La poussière retombe tranquillement, mais le défenseur Victor Mete se souviendra toute sa vie de sa folle journée du lundi 12 avril 2021.

«C’était assez fou, je me suis entraîné le matin avec le Canadien à Montréal, puis j’ai ensuite patiné avec les joueurs en extra, a-t-il détaillé, dans une entrevue publiée sur le site web des Sénateurs d’Ottawa. Après, j’ai été informé à midi par Marc Bergevin que j’avais été réclamé au ballottage par Ottawa. J’ai immédiatement reçu un appel de Pierre [Dorion] et de D.J. [Smith], me demandant si je pouvais jouer le match en soirée à Ottawa. J’ai répondu oui et ma fiancée et moi avons paqueté rapidement nos choses pour conduire directement vers l’aréna [à Kanata].»

Il y aura donc eu seulement sept heures entre le moment où Mete a appris qu’il changeait d’équipe et ses premiers coups de patin dans son nouvel uniforme. Le défenseur aura par ailleurs multiplié l’activité physique au cours de cette journée.

«C’était fantastique de jouer avec lui, a pourtant noté Josh Brown, qui fut son partenaire à la ligne bleue, lundi soir, dans un gain de 4 à 2 face aux Jets de Winnipeg. Je pense que nous avons développé une certaine chimie assez tôt. C’est plaisant pour moi de jouer avec un gars qui a des habiletés comme lui. Je lui donne la rondelle et je le laisse faire ses choses.»

«Je demeure un jeune joueur, j’ai seulement 22 ans, a pour sa part ajouté Mete, de manière plus générale. C’est bien d’être ici avec beaucoup d’autres jeunes. Je sens que si je peux m’établir ici et grandir avec cette équipe, on pourrait connaître du succès.»

Merci Montréal!

Après la journée folle de lundi, Mete avait eu plus de temps, mardi, pour faire des adieux convenables aux gens de la métropole québécoise.

«Montréal aura toujours une place spéciale dans mon cœur, avait-il notamment écrit via les réseaux sociaux. C’est la ville où j’ai été repêché et où j’ai réalisé mon rêve de jouer dans la Ligue nationale. Merci Montréal pour l’incroyable expérience.»