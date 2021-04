Hyun Jin Ryu s’occupe des Yankees

Hyun Jin Ryu a une fois de plus été excellent sur la butte pour les Blue Jays de Toronto, méritant cette fois sa première victoire de la saison en vertu d’un gain de 7 à 3 contre les Yankees de New York, mardi en Floride.

Le Sud-Coréen n’a concédé qu’un seul point, en septième manche, et il s’agissait d’un point non mérité. L’artilleur, qui n’a finalement donné que quatre coups sûrs et un but sur balles en six manches et deux tiers tout en effectuant sept retraits sur des prises, montre une moyenne de points mérités de 1,89 en trois départs cette année.

Pour appuyer l’artilleur, Marcus Semien et Rowdy Tellez ont tous les deux frappé des circuits en solo. Vladimir Guerrero fils a quant à lui cogné un double productif. Josh Palacios a également contribué en ouvrant la marque avec un simple bon pour deux points en deuxième manche.

La relève a toutefois été moins efficace, permettant aux Bombardiers du Bronx de marquer deux points en huitième manche. Qu’à cela ne tienne, Tim Mayza a fermé la porte en neuvième pour mettre un terme à la rencontre.

La défaite est allée au dossier de Jameson Taillon (0-1), qui a permis cinq points, huit frappes en lieu sûr et une passe gratuite en trois manches et deux tiers. Rougned Odor et Giancarlo Stanton (deux points produits) ont permis aux visiteurs de s’inscrire au tableau.

Les deux équipes se retrouveront pour une troisième et dernière fois mercredi, au TD Ballpark.

Teoscar Hernandez déclaré positif à la COVID-19

Initialement placé à l’écart par mesure de précaution après avoir côtoyé une personne ayant obtenu un résultat positif à un test de COVID-19, vendredi, le joueur des Jays Teoscar Hernandez a finalement contracté le virus.

C’est ce que le gérant Charlie Montoyo a révélé aux journalistes, mardi, quelques heures avant le duel du jour. Le voltigeur a commencé à ressentir des symptômes lundi et il devra s’absenter au moins 10 jours à compter de mardi en vertu du protocole mis en place.

En sept parties cette saison, le Dominicain de 28 ans a maintenu une moyenne au bâton de ,207, cognant un circuit. Il a marqué trois points en plus d’en produire deux.