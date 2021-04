Erik Gustafsson envoyé à Montréal par défaut

Les Canadiens de Montréal ont fait l’acquisition, lundi, du défenseur Erik Gustafsson en provenance des Flyers de Philadelphie, en retour d’un choix de septième tour en 2022. Voilà qu’au lendemain de la transaction, l’entraîneur-adjoint des Flyers, Michel Therrien, explique pourquoi les Flyers se sont départis de Gustafsson.

De passage à l’émission JiC mardi soir, Therrien a expliqué que même si le défenseur suédois possède plusieurs qualités, il n’aura pas su trouver sa place à Philadephie : «C’est une bonne personne, c’est un bon gars, mais les choses ont plus ou moins bien été ici pour lui à Philadelphie. Gustafsson peut jouer sur le jeu de puissance, il a une bonne vision, il a quand même un bon lancer» a-t-il mentionné.

L’ancien entraîneur-chef du Tricolore a été honnête et très clair sur les motivations des Flyers à se départir de Gustafsson. En effet, l’arrière a quitté par défaut, parce que l’équipe ne pouvait aligner deux défenseurs similaires et Gustafsson n’a jamais été en mesure de devancer Shayne Gostisbehere dans la hiérarchie : «On avait deux défenseurs au style similaire avec lui et Shayne Gostisbehere et ce dernier est sur une bonne séquence depuis un mois et demi. Sauf qu’il fallait choisir entre les deux et dernièrement Gostisbehere jouait du meilleur hockey que lui et c’est pourquoi il n’était pas dans notre alignement » a-t-il ajouté.

Depuis le début de la saison, Gustafsson a récolté 10 points, dont 1 but, en 24 rencontres, tandis que Gostisbehere a amassé 15 points en 31 parties, mais sept au cours de ses 10 dernières joutes.

Voyez l'entrevue avec Michel Therrien dans le vidéo ci-dessus.