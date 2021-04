Un record de concession pour Connor Brown

Les Sénateurs d’Ottawa connaissent une fois de plus une saison ordinaire, mais Connor Brown permet malgré tout aux partisans de se réjouir avec une heureuse séquence sans précédent dans l’histoire du club.

Brown a en effet marqué dans un septième match de suite dans une défaite de 6 à 5 face aux Maple Leafs à Toronto, samedi. Cinq joueurs, dont son coéquipier Drake Batherson et l’ancien capitaine Daniel Alfredsson, codétenaient l’ancienne marque de six parties d’affilée.

«Cela signifie beaucoup, pour être honnête, a lancé Brown après la rencontre, en vidéoconférence. J’ai l’impression d’avoir travaillé assez dur dans ma carrière. Il y a eu des moments où j'ai été un joueur de soutien. J'ai eu une bonne opportunité ici sous [l’entraîneur-chef D.J. Smith] pour jouer offensivement, pour trouver mon jeu, et j'ai vraiment l'impression de le trouver de plus en plus.»

En construction

Les succès de Brown n’ont toutefois pas eu d’impact significatif sur les résultats de la formation de la capitale nationale. Les Sénateurs revendiquent une fiche de 1-5-1 lors de ces sept rencontres, leur seule victoire étant survenue aux dépens du Canadien de Montréal, le 3 avril.

Mais aux yeux du principal intéressé, le dossier de l’équipe ne reflète pas vraiment le niveau de compétition des troupes.

«Ces derniers matchs, c’étaient des équipes expérimentées, Edmonton et Toronto savent comment gagner, a fait valoir Brown. Ils ont cette touche et ils peuvent trouver un moyen de gagner. Nous ne sommes pas déclassés. Ils marquent juste un but de plus que nous.»

«Nous devons vraiment commencer à croire l'un en l'autre et réaliser que nous pouvons jouer avec à peu près toutes les équipes de la ligue. Nous devons juste trouver cet élément qui fait la différence et nous allons y parvenir. Il y a beaucoup [de choses] à construire.»

Les Sénateurs accueilleront les jets de Winnipeg, lundi soir.