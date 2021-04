Le Montréalais Khem Birch se joint aux Raptors

Libéré plus tôt en semaine par le Magic d’Orlando, le centre montréalais Khem Birch s’est entendu samedi avec les Raptors de Toronto.

Birch n’a pas tardé à confirmer la nouvelle sur Twitter.

«Merci à l’organisation du Magic d’Orlando, à la direction, à mes coéquipiers, entraîneurs et aux partisans pour ces 3 ans et demi incroyables. Je perds mes mots pour dire ce que la ville d’Orlando signifie pour moi et ma famille. Je suis plus que reconnaissant. Je suis excité par ce nouveau chapitre de ma carrière avec les Raptors.»

Le joueur de 28 ans a disputé 48 matchs cette saison avec le Magic. Il a enregistré, en moyenne, 5,3 points et 5,1 rebonds par match. Il a été utilisé près de 20 minutes par rencontre par la formation floridienne.

Birch pourrait disputer son premier match avec les Raptors dès dimanche contre les Knicks, à New York.

Il sera le sixième Canadien à porter l’uniforme des Raptors après Jamaal Magloire, Cory Joseph, Anthony Bennett, Oshae Brissett et Chris Boucher.