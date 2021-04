La soirée de Chris Boucher, malgré la défaite

Le Québécois Chris Boucher a connu la meilleure soirée de sa carrière dans la NBA, jeudi à Tampa. Cela n’a toutefois pas suffi aux Raptors de Toronto qui se sont inclinés au compte de 122 à 113 devant les Bulls de Chicago.

Boucher a inscrit 38 points, en plus d’obtenir 19 rebonds, deux sommets en carrière. Il a aussi ajouté une passe décisive, un vol et un tir bloqué en un peu plus de 36 minutes de jeu.

Il a aussi été aidé par Pascal Siakam, qui a terminé la rencontre avec 27 points.

Du côté des vainqueurs, Zach LaVine et Nikola Vucevic ont chacun marqué 22 points. Cinq de leurs coéquipiers ont franchi la barre des 10 points.

Les Raptors seront de nouveau en action samedi, contre les Cavaliers de Cleveland.

Des blessés et des joueurs suspendus

L’entraîneur-chef Nick Nurse devait déjà composer avec plusieurs joueurs blessés, dont Kyle Lowry, lorsqu’il a appris qu’il allait être privé de deux joueurs supplémentaires, quelques heures avant le match.

Fred VanVleet et DeAndre Bembry ont été suspendus pour un match pour leur implication dans l’altercation qui est survenue lors du premier quart du duel contre les Lakers de Los Angeles, mardi.

Blessé, VanVleet devra purger sa suspension lorsqu’il sera prêt à revenir au jeu. Pour sa part, OG Anunoby a reçu une amende de 30 000$ en lien avec l’incident.

Nurse devait donc se débrouiller avec seulement huit joueurs, le nombre minimum requis pour jouer un match.