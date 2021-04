Jake Allen a subi une neuvième défaite cette saison, alors que les Canadiens se sont inclinés devant les Jets de Winnipeg, samedi soir, au Centre Bell.

Le gardien auxiliaire doit tenir le fort pendant l’absence de Carey Price et comme l’a souligné Patrick Lalime lors de son passage à l’émission Dave Morissette en direct, l’attaque doit appuyer son gardien si l’équipe souhaite avoir une chance de l’emporter.

«Lors de ses défaites, le Canadien n’a même pas marqué un but par match. Le Canadien doit marquer des buts pour Allen, surtout puisqu’il n’est pas le gardien numéro un. Tu dois aller chercher une avance.»

À sa première saison avec l’équipe, Allen a une fiche de cinq victoires et neuf défaites, dont quatre en temps supplémentaire, en plus de maintenir une moyenne d’arrêts par match de 0,919 et de buts alloués de 2,35. Selon Lalime, le Tricolore a besoin de lui plus que jamais et ce serait maintenant à son tour de se démarquer et d’aller chercher lui-même une victoire : «J’aimerais voir Jake Allen voler un match. Le Canadien connait des moments difficiles et en tant que gardien de but, c’est ta responsabilité, tu dois voler un match, tu dois surprendre tes coéquipiers.»

