Le moins que l'on puisse dire, c'est que Michel Bergeron n'est pas satisfait de ce qu'il voit chez les Canadiens.

L'analyste ne s'est pas gêné pour critiquer la formation dirigée par Dominique Ducharme, lors de sa chronique Sans filet, samedi.

«Je ne comprends pas. En première période, ils ont eu six lancers. Je ne sais même pas s'ils ont eu une chance de marquer. On joue à domicile. Tu regardes la défense des Jets et tu n'es même pas capable d'avoir une chance en deux périodes! C'est incroyable!»

Bergeron a également livré le fond de sa pensée sur Jonathan Drouin, qui a connu un autre match difficile.

«Je suis déçu que Jonathan baisse les bras. Sa punition, c'est inacceptable. Il ne devrait même pas être utilisé en troisième période.»

Pour relancer l'équipe, l'ancien entraîneur est sans équivoque. Il ferait appel à un certain Cole Caufield.

«Ça fait deux matchs que je vois jouer Caufield avec le Rocket et il est impressionnant dans toutes les facettes du jeu. Il a été bien dirigé par Tony Granato. Le Canadien ne marque pas. Qu'on amène le jeune ici!»

Voyez le segment de Michel Bergeron dans la vidéo ci-dessus.